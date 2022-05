PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane i Trevor Chalobah

Chelsea – Liverpool: transmisja za darmo oraz stream online. W sobotnie popołudnie poznamy triumfatora Pucharu Anglii w sezonie 2021/22. Wyłoni go finałowe spotkanie, które odbędzie się na londyńskim Wembley. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz i jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Wembley FA Cup Chelsea Liverpool FC 3.65 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 08:22 .

Chelsea – Liverpool, gdzie oglądać

W sobotnie popołudnie czekają nas ogromne emocje. Liverpool po triumfie w Carabao Cup, będzie chciał dołożyć do swojej kolekcji drugie trofeum w tym sezonie. The Reds cały czas mają szansę na poczwórną koronę, bowiem pozostają w grze o mistrzostwo Anglii, a także wywalczyli awans do finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z Realem Madryt.

Plany The Reds pokrzyżować będzie starała się londyńska Chelsea, która chce wyciągnąć z obecnego sezonu maksimum. W lidze nie była w stanie dotrzymać kroku Manchesterowi City i Liverpoolowi, ale w sobotnim finale będzie chciała pokazać swój duży potencjał. The Blues zdają sobie jednak sprawę, że przed nim niezwykle ciężkie zadanie.

Obie drużyny rywalizowały ze sobą także w finale Carabao Cup, który odbył się pod koniec lutego. W podstawowym czasie gry mecz zakończył się bezbramkowym remisem i o rozstrzygnięciu decydowały rzuty karne. W tym elemencie skuteczniejsi byli podopieczni Juergena Kloppa. Czy Chelsea weźmie teraz rewanż? Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Liverpool.

Chelsea – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Finałowe spotkanie Pucharu Anglii pomiędzy Chelsea i Liverpoolem odbędzie się w sobotę (14 maja) o godzinie 17:45. Transmisję meczu będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Sebastian Chabiniak.

Chelsea – Liverpool: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie będziesz miał dostępu do kanałów Eleven Sports, bądź nie masz wykupionego odpowiedniego pakietu, spotkanie będziesz mógł obejrzeć za darmo na stronie bukmachera STS zakłady bukmacherskie. Największy polski bukmacher udostępnia transmisję dla wszystkich swoich klientów. Aby mieć do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Chelsea – Liverpool, transmisja online

Za pośrednictwem internetu sobotni finał Pucharu Anglii będzie można obejrzeć na internetowej stronie Eleven Sports. W tym przypadku należy jednak wykupić dostęp. Jest również sposób na obejrzenie meczu Chelsea – Liverpool online zupełnie za darmo. Taką możliwość daje bukmacher STS po spełnieniu dwóch prostych warunków, które opisaliśmy nieco wyżej.

Puchar Anglii: Kursy 50.00 i 25.00 na zwycięzcę meczu w Totalbet

Kurs 50.00 na wygraną Chelsea lub 25.00 na zwycięstwo Liverpoolu? Tak, to możliwe! Taką ofertę dla naszych Czytelników przygotował bukmacher Totalbet. Oto co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Dokonaj rejestracji konta w Totalbet podając kod promocyjny GOAL Po rejestracji wpłać pierwszy depozyt w kwocie minimum 50 zł. Zagraj dowolny zakład za minimum 50 zł. To pozwoli na odblokowanie możliwości postawienia na wygraną Chelsea lub Liverpoolu po kursach odpowiednio 50.00 i 25.00. Postaw pojedynczy kupon na wygraną Chelsea (kurs 50.00) lub Liverpoolu (kurs 25.00) Maksymalna stawka kuponu to 4 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany otrzymasz swoją wygraną oraz dodatkowy bonus za promocję “TOTALKURS”

Pełny regulamin i szczegóły promocji znajdziesz na stronie Totalbet.

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie

Liverpool w tym sezonie prezentował się oczywiście zdecydowanie lepiej od Chelsea i nie jest żadnym zaskoczeniem, że przez bukmacherów uważany jest za faworyta do zwycięstwa.

