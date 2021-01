Dzisiaj o godzinie 13:00 rozegrany zostanie mecz Premier League: Chelsea – Burnley. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Chelsea – Burnley. Derby Londynu

Londyńczycy do swojej potyczki przystąpią, chcąc wrócić na zwycięski szlak. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo Burnley może pochwalić się ostatnio dwoma zwycięstwami z rzędu. Gospodarze zaliczą jednocześnie drugi mecz pod batutą Thomasa Tuchela.

Przed rozegraniem spotkania The Blues legitymują się bilansem 30 punktów. Osiem oczek mniej ma z kolei najbliższy przeciwnik Timo Wernera i spółki. Drużyna ze stolicy Anglii do miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów traci aktualnie siedem punktów. Dlatego najwyższa pora, aby stołeczny team zaczął wspinaczkę w górę tabeli.

Spoglądając na historię ostatnich bezpośrednich potyczek z udziałem obu drużyn, trzeba przyznać, że piłkarze Chelsea nie mieli litości do swoich rywali. W sześciu ostatnich spotkaniach londyńczycy wygrali pięć razy, a jedna potyczka zakończyła się remisem. Zatem ekipa Tuchela jest bez wątpienia faworytem rywalizacji.

Więcej o meczu Chelsea – Burnley w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Chelsea – Burnley: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Stamford Bridge będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Chelsea – Burnley transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00. Rywalizację skomentują Przemysław Rudzki i Kamil Kosowski.

Chelsea – Burnley, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Chelsea – Burnley: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.