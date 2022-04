PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Chelsea – Brentford: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kłopoty The Blues nie zniknęły, ale musi ona kontynuować walkę o prymat w kraju i Europie. Czy świetną serię londyńczyków w Premier League przerwie Brentford? Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Chelsea – Brentford, gdzie oglądać

Nad Chelsea wciąż wiszą czarne chmury. Jest to jednak kwestia instytucjonalna, za to na boisku The Blues radzą sobie w ostatnim czasie świetnie. Co prawda wyborna dyspozycja Manchesteru City i Liverpoolu niemal wykluczyła już londyńczyków z walki o tytuł mistrzowski, ale seria pięciu ligowych zwycięstw z rzędu robi wrażenie. Tym bardziej, że w międzyczasie Chelsea awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i półfinału Pucharu Anglii.

Przed Brentford zatem piekielnie trudne zadanie. Goście sobotniego meczu przegrali ostatnio, ale wcześniej zanotowali dwa triumfy z rzędu. W teorii nic nie powinno zagrozić im w pozostaniu w elicie, ale im szybciej uzbierają umowne 40 punktów, tym szybciej będą spokojni.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Brentford.

Chelsea – Brentford, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Stamford Bridge dostępne będzie na Canal+ Family.

Chelsea – Brentford, transmisja za darmo

Chelsea – Brentford, transmisja online

Mecz 31. kolejki angielskiej ekstraklasy obejrzysz również w internecie. Musisz jedynie wykupić odpowiedni abonament na stronie canalplus.com. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z tego spotkania za darmo.

Chelsea – Brentford, kursy bukmacherskie

Chelsea to wciąż jedna z najsilniejszych drużyn w Europie. Nic dziwnego, że bukmacherzy upatrują w niej faworyta sobotniego spotkania.

Chelsea Brentford 1.42 4.85 9.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 12:14 .

