Celtic Glasgow – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Do gry już we wtorek wracają obrońcy tytułu. Czy Królewscy wywiozą trzy punkty z Celtic Park? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Celtic Park Liga Mistrzów, gr. F Celtic Glasgow Real Madryt 4.80 4.40 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 09:29 .

Celtic – Real Madryt, gdzie oglądać

Już we wtorek powrót do “swoich” rozgrywek zaliczy Real Madryt. Królewscy w minionym sezonie dobitnie udowodnili, że Liga Mistrzów to ich dom. I dopóki rywal nie ma przewagi trzech bramek, musi liczyć się z porażką.

Ich pierwszym spotkaniem w fazie grupowej będzie pojedynek z Celtikiem Glasgow. Mistrz Szkocji nie musiał brać udziału w eliminacjach i trafił do grupy, z której ma szansę awansować. Na początek czeka go jedna z dwóch wizyt u dentysty – czyli pojedynek z Benzemą i spółką.

Sprawdź nasze typy na mecz Celtic – Real Madryt.

Celtic – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Mecz 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Celtic – Real Madryt, transmisja online

Spotkanie możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament.

Celtic – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do rozpoczęcia rozgrywek od zwycięstwa są dla bukmacherów goście.

