Dzisiaj o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Serie A: Cagliari – Milan. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Cagliari – Milan. Rossoneri z chęcią ścięcia kolejnego skalpu

Ekipa Stefano Pioliego przystąpi do potyczki na Sardegna Arena w roli faworyta. Niemniej gospodarze mają zamiar wrócić na zwycięski szlak, chcąc przerwać passę 10 spotkań bez wygranej. Godne uwagi jest też to, że Cagliari ma za sobą pięć z rzędu porażek, licząc wszystkie rozgrywki. Milan w przeciwieństwie do wyspiarzy może się natomiast pochwalić w siedmiu ostatnich spotkaniach czterema zwycięstwa i tylko jedną porażką. W pozostałych dwóch potyczkach Czerwono-czarni remisowali.

Zespół Eusebio Di Francesco do poniedziałkowej potyczki podejdzie po przegranym 1:3 boju z Atalantą BC w Coppa Italia. Z kolei mediolańczycy ostatnio po serii rzutów karnych w pokonanym polu pozostawili w Pucharze Włoch zawodników Torino FC. Ciekawostką jest fakt, że kilka dni wcześniej Milan tę samą ekipę pokonał 2:0 w lidze.

Wszystko wskazuje na to, że w wyjściowym składzie gospodarzy wystąpi Sebastian Walukiewicz. Wierząc medialnym doniesieniom, reprezentant Polski może rywalizować bezpośrednio ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Szwed ma wrócić do wyjściowego składu teamu z miasta mody po kontuzji. Kto wie zatem, czy nie będzie to przedsmak emocji, których możemy doświadczać w trakcie Euro.

Rossoblu po raz ostatni z mediolańczykami mieli okazję skonfrontować swoje siły w sierpniu minionego roku. Górą był wówczas Milan, który pokonał Cagliari 3:0. Ciekawostką jest fakt, że jedno z trafień w tym starciu zanotował Ibracadabra, z którym Walukiewicz miał już okazję skonfrontować siły. Bez wątpienia czeka nas ciekawa batalia na zakończenie 18. kolejki włoskiej ekstraklasy.

Cagliari – Milan: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Sardynii będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Cagliari – Milan transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Skomentuję je Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Cagliari – Milan, transmisja online

Transmisja z poniedziałkowego meczu Serie A na Sardynii będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Cagliari Calcio – AC Milan: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ponadto trzeba też dodać, że mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.