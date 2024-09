Bournemouth – Chelsea: transmisja oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w ramach 4. kolejki Premier League. Czy ekipa The Blues zgarnie trzy punkty?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Bournemouth – Chelsea, gdzie oglądać?

Bournemouth podejmie u siebie Chelsea w meczu 4. kolejki Premier League. Co ciekawe, w tym momencie Wisienki znajdują się wyżej od Niebieskich w ligowej tabeli. Drużyna The Cherries ma na swoim koncie 5 punktów, z kolei zespół The Blues dotychczas zgarnął 4 oczka. Początek rywalizacji na Vitality Stadium już dzisiaj (sobota, 14 września) o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Bournemouth – Chelsea.

Bournemouth – Chelsea, transmisja w TV

To spotkanie niestety nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji, ponieważ żaden polski kanał telewizyjny nie wykupił potrzebnych praw do transmitowania ligi angielskiej.

Bournemouth – Chelsea, transmisja online

Mecz między Bournemouth a Chelsea w ramach 4. kolejki Premier League możesz natomiast obejrzeć za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay.

Bournemouth – Chelsea, sonda

Bournemouth – Chelsea, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, choć warto dodać, że gospodarzom nie odbiera się szans. Kurs na wygraną Bournemouth wynosi około 3.35, a typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 2.05. Z kolei kurs na remis jest szacowany w granicach 3.85.

Bournemouth Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 06:37 .

Gdzie obejrzeć mecz Bournemouth – Chelsea? Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Bournemouth – Chelsea? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (14 września) o godzinie 21:00.

