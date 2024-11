fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

BVB – Lipsk, gdzie oglądać?

Borussia Dortmund ma za sobą bardzo mizerne tygodnie. Nuri Sahin nie może być pewny przyszłości na Signal Iduna Park, dlatego jego zespół koniecznie musi zacząć wygrywać. W sobotę czeka go piekielnie trudne wyzwanie, bowiem do Dortmundu przyjedzie RB Lipsk, który radzi sobie w tym sezonie dużo lepiej i znajduje się w tabeli tuż za plecami liderującego Bayernu Monachium. Borussia na pewno nie będzie faworytem tej rywalizacji.

Mecz Borussia Dortmund – RB Lipsk rozpocznie się o godzinie 18:30. Sprawdź nasze typy.

BVB – Lipsk, transmisja TV

Mecz Borussia Dortmund – Lipsk nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić wyłącznie w internecie.

BVB – Lipsk, transmisja online

Wszystkie mecze Bundesligi są transmitowane oczywiście za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Nie inaczej będzie ze starciem Borussii Dortmund i Lipska. Spotkanie można obejrzeć również w usłudze STS TV. Wystarczy Zarejestować konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, a później postawić zakład.

BVB – Lipsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Borussia Dortmund ma większe szanse na trzy punkty. Kurs na wygraną gospodarzy na Signal Iduna Park wynosi najczęściej 2.12. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Lipska jest to nawet 3.25. Kurs na remis waha się między 3.65 a 3.90. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.