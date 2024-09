Borussia Dortmund – Heidenheim: transmisja TV i stream online (13.09.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Borussia Dortmund – Heidenheim: gdzie oglądać?

To będzie pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej w ramach trzeciej kolejki niemieckiej Bundesligi. Borussia Dortmund na własnym stadionie podejmie ekipę Heidenheim i wszystko wskazuje, że klub, który jako asystent prowadzi Łukasz Piszczek powinien to spotkanie wygrać. Po dwóch kolejkach BVB ma bowiem na koncie cztery punkty, a goście z Heidenheim co prawda sześć, ale mierzyli się do tej pory Augsburgiem oraz St. Pauli, czyli ligowymi słabeuszami.

Zobacz: tabela Bundesligi

Borussia Dortmund – Heidenheim: transmisja TV

Mecz ten nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i dla kibiców dostępnych będzie tylko online.

Borussia Dortmund – Heidenheim: stream online

Mecze ligi niemieckiej od kilku już sezonów można oglądać na platformie streamingowej Viaplay. Tak będzie i tym razem. Początek rywalizacji w Dortmundzie w piątek 13 września 2024 roku o godzinie 20:30.

Borussia Dortmund – Heidenheim: kto wygra?

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund 0% Remis 0% Heidenheim 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Borussia Dortmund

Remis

Heidenheim

Borussia Dortmund – Heidenheim: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet, który przygotował na tę rywalizację specjalną ofertę. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Kursy na zwycięstwo w tym starciu są dość jednoznaczne i wszystkie jasno wskazują, że BVB powinno tę rywalizację spokojnie wygrać. Z kolei na zwycięstwo gości kursy wystawione przez bukmacherów są wysokie, bo nawet 7.90.

Borussia Dortmund FC Heidenheim Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 05:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Heidenheim? Mecz ten odbędzie się w piątek 13 września 2024 roku o godzinie 20:30 Gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – Heidenheim? Spotkanie to będzie można obejrzeć na antenie platformy Viaplay.

