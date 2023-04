fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Muller

Bayern – Freiburg, gdzie oglądać

Bayern Monachium przystąpi do wtorkowej batalii bardzo pewny siebie. Wpływ na to miało ostatnie zwycięstwo Bawarczyków nad Borussią Dortmund (4:2), co miało miejsce w trakcie minionego weekendu w Bundeslidze.

Freiburg to natomiast zespół, który od marca zaliczył tylko jedno zwycięstwo. Ogólnie od października minionego roku najbliższy rywal Bawarczyków odniósł tylko dwa zwycięstwa na wyjeździe.

Bayern – Freiburg, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja w Monachium będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Starcie na Allianz Arena będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Marcin Grzywacz i Sebastian Chabiniak.

Bayern – Freiburg, transmisja online za darmo

Jeden z legalnych polskich bukmacherów zapewnia możliwość oglądania spotkania na swojej stronie internetowej.

Bayern – Freiburg, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem starcia na Allianz Arena są gospodarze. Kurs na wiktorię Bawarczyków oscyluje w granicach 1,29.

Allianz Arena Puchar Niemiec Bayern Monachium Freiburg 1.29 7.00 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2023 11:15 .

