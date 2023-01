PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Athletic Club – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Królewscy muszą szybko wrócić na zwycięską ścieżkę, jeśli chcą utrzymać tempo punktowania Barcelony. Wywiozą komplet oczek z nowego San Mames? Transmisja z meczu dostępna jest w polskiej telewizji i internecie.

Athletic – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt traci do Barcelony trzy punkty. To niewiele, ale Królewscy nie mogą już sobie pozwolić na kolejne potknięcia. Morale zespołu Ancelottiego powinno podnieść zwycięstwo nad Villarrealem w Pucharze Króla. Do przerwy Los Blancos przegrywali 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2.

Athletic też na gwałt potrzebuje triumfu. Baskowie po udanym początku sezonu mierzyli w strefę Ligi Mistrzów, ale obecnie zajmują zaledwie ósmą lokatę. Nie tracą wiele oczek, ale – podobnie, jak ich najbliższy przeciwnik – muszą wrócić na zwycięską ścieżkę.

Athletic – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na stadionie w Bilbao obejrzysz na CANAL+ Sport.

Athletic – Real Madryt, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek w ramach La Ligi dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Athletic – Real Madryt zostanie aktywowany

Athletic – Real Madryt, transmisja online

Niedzielne spotkanie możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 59 złotych!

1-miesięczny dostęp – 59 zł (przy wykupieniu półrocznego abonamentu)

Athletic – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Z powodu ostatnich rezultatów Królewskich, kursy na nadchodzący mecz są dość wyrównane. Mimo tego goście mają, według bukmacherów, niewielką przewagę.

San Mames Barria LaLiga Athletic Bilbao Real Madryt 2.95 3.50 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 stycznia 2023 10:24 .

