IMAGO/Antonio Balasco Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Athletic – Barcelona, gdzie oglądać?

Duże wyzwanie czeka w niedzielny wieczór drużynę Barcelony. Duma Katalonii, która w ostatnich tygodniach regularnie punktowała (cztery wygrane w pięciu meczach), zagra na trudnym terenie w Bilbao. Baskowie, którzy zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli La Liga, przed własną publicznością doznali w tym sezonie tylko jednej porażki. Obecnie mogą się również pochwalić serią siedmiu wygranych u siebie z rzędu.

Niedzielny mecz na San Mames zapowiada się niezwykle ciekawie i powinien dostarczyć kibicom dużych emocji. Polscy kibice z pewnością będą przyglądać się formie Roberta Lewandowskiego, co jest istotne w związku z czekającymi nas wkrótce barażami o awans na Euro 2024. Polak, który ostatnio regularnie trafiał do bramki rywali, będzie chciał w niedzielę powiększyć swój dorobek bramkowy. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Bilbao.

Athletic Bilbao – Barcelona, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 27. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę (3 marca) o godzinie 21:00. Rywalizację na San Mames pomiędzy zespołami Athletic Bilbao i Barcelony będzie można oglądać “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Mecz z trybun stadionu w Bilbao skomentują Michał Wszołek i Łukasz Wiśniowski.

Dzisiejszy mecz Barcelony, transmisja na żywo

Jeżeli nie będziesz mógł obejrzeć meczu w telewizji, możesz skorzystać z transmisji, która dostępna będzie w usłudze STS TV. Jak obejrzeć mecz Athletic – Barcelona? Wystarczy, że spełnisz dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji Athletic Bilbao – Barcelona zostanie odblokowany

Athletic Bilbao – Barcelona, transmisja online

Rywalizację w hiszpańskiej La Lidze można śledzić za pośrednictwem internetu także w usłudze CANAL+ online. Jeżeli zdecydujesz się na wykupienie od razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możesz znacząco obniżyć swoją opłatę. Wówczas miesięczny koszt wyniesie tylko 54 zł, co w ciągu roku pozwala zaoszczędzić 240 zł względem oferty z dostępem odnawianym co miesiąc.Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Bonus 300 zł za gola Bilbao lub Barcelony

Rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (wyrażając przy tym zgody marketingowe) otrzymasz nie tylko możliwość obejrzenia meczu, ale również skorzystania z promocji pozwalającej zagrać zakład na gola jednej z drużyn po kursie 150.00. Aby skorzystać z tej oferty należy dokonać pierwszego depozytu w kwocie minimum 50 zł oraz zagrać za co najmniej 2 zł pojedynczy zakład na bramkę Athletic Bilbao lub Barcelony. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną oraz dodatkowo bonus w wysokości 300 zł.

Bilbao – Barcelona, kto wygra?

Athletic – Barcelona, kursy bukmacherskie

Świetna forma Athletic Bilbao przed własną publicznością sprawia, że mecz nie ma zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Barcelonie, ale kursy na to wynoszą około 2.40.

Athletic Club FC Barcelona 2.95 3.60 2.43 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2024 10:36 .

Gdzie obejrzeć mecz Athletic Bilbao – Barcelona? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Athletic Bilbao – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (3 marca) o godzinie 21:00.

