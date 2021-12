PressFocus Na zdjęciu: Merih Demiral

Atalanta – Roma: transmisja w TV oraz stream online. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 18. kolejki Serie A, Atalanta będzie starała się ograć przed własną publicznością Romę. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz w telewizji oraz za pośrednictwem internetu.

Atalanta – Roma, gdzie oglądać

Sobotnie spotkanie w Bergamo zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem będzie to pojedynek dwóch bezpośrednich rywali w walce o czołowe lokaty na koniec sezonu. Obecnie w zdecydowanie lepszej sytuacji jest Atalanta, która ma na koncie 37 punktów i zajmuje trzecie miejsce. Roma do tej pory zgromadziła na swoim koncie dziewięć oczek mniej. To sprawia, że w sobotnie popołudnie nie może sobie pozwolić na porażkę.

Atalanta może się obecnie pochwalić serią sześciu wygranych w lidze z rzędu, ale do jej postawy przed własną publicznością można mieć w tym sezonie duże zastrzeżenia. Drużyna Gian Piero Gasperiniego wygrała bowiem tylko 3 z 8 spotkań u siebie. Z drugiej strony do Bergamo przyjedzie Roma, która w tym sezonie na wyjazdach odniosła trzy zwycięstwa i doznała aż pięciu porażek.

Więcej atutów po swojej stronie wydaje się mieć obecnie Atalanta. Czy nie zawiedzie swoich kibiców. Sprawdź typy na mecz Atalanta – Roma.

Atalanta – Roma, transmisja w TV

Sobotnie spotkanie na Gewiss Stadium, które rozpocznie się o godzinie 15:00, oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Atalanta – Roma, transmisja online

Spotkanie Atalanty z Romą będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie udostępniona na stronie elevensports.pl i dostępna po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Atalanta – Roma, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta sobotniego meczu stawiają gospodarzy. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz. Wystarczy napisać, że kurs na wygraną Romy sięga niemal 5.00.

Atalanta AS Roma 1.73 4.20 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. grudnia 2021 08:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin