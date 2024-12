fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Aston Villa – Man City: gdzie oglądać?

Aston Villa i Manchester City to ekipy, które dzielą w tabeli Premier League tylko dwa oczka. Aktualni mistrzowie Anglii mają 27 punktów. Z kolei The Villans legitymują się 25 oczkami. Obie drużyny podejdą do rywalizacji w złych nastrojach. Aston Villa ma za sobą porażkę z Nottingham Forrest (2:1). Z kolei The Citizens mają dwie z rzędu porażki. Ulegli kolejno Man Utd (1:2) i Juventusowi (0:2). Potyczka na Villa Park zapowiada się zatem jako starcie o powrót na zwycięski szlak.

Aston Villa – Man City: transmisja TV

Sobotnią potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Aston Villa – Manchester City zacznie się o godzinie 13:30 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Aston Villa – Man City: transmisja online

Mecz na Villa Parka zacznie się o godzinie 13:30 i będzie można go zobaczyć na platformie Viaplay i na CANAL+ online. Z usługi można korzystać także na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Aston Villa – Man City: kto wygra?

Aston Villa – Man City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Man City kształtuje się na 2.15. Remis wyceniono na 3.75. Z kolei opcję na zwycięstwo Aston Villi oszacowano na 3.25.

Aston Villa Manchester City 3.25 3.75 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 grudnia 2024 23:34 .

Gdzie obejrzeć mecz Aston Villa – Man City? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz na platformach CANAL+ online i Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Aston Villa – Man City? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (21 grudnia) o godzinie 13:30.

