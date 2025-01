News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal – Manchester United: czy można oglądać?

Niedzielne spotkanie na Emirates Stadium to niewątpliwie największy hit 3. rundy Pucharu Anglii. Arsenal w swojej dotychczasowej historii 14 razy wygrywał te rozgrywki. Manchester United ma natomiast na swoim koncie tylko jeden triumf mniej. Już w niedzielę jedna z tych drużyn straci szanse na kolejne zwycięstwo. W roli faworyta do tego meczu przystąpią podopieczni Mikela Artety, którzy zdecydowanie lepiej radzą sobie w tym sezonie. Możemy jednak spodziewać się zaciętego meczu, bowiem Czerwone Diabły mają wiele do udowodnienia.

Mecz Arsenal – Manchester United rozegrany zostanie w niedzielę (12 stycznia) o godzinie 16:00. Kibice w Polsce nie będą mieli jednak możliwości obejrzenia tego meczu. Transmisja z tego spotkania nie jest przewidziana na żadnym kanale telewizyjnym, ani na żadnej platformie streamingowej.

W sezonie 2024/25 żadna działająca w Polsce telewizja i platforma nie dysponują prawami do pokazywania meczów Pucharu Anglii. Jest to fatalna wiadomość dla wszystkich fanów angielskiej piłki, którzy w efekcie nie będą mieli możliwości obejrzenia między innymi niedzielnego hitu.