Arsenal – Leeds: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Mikel Arteta zachęcam wciąż swoich podopiecznych do podjęcia ostatniego wysiłku i wygrania kilku pozostałych do końca sezonu meczów. Mistrzostwo Anglii jest już na wyciągnięcie ręki.

Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal – Leeds, gdzie oglądać

Już tylko kilka meczów dzieli Arsenal od sięgnięcia po mistrzostwo Anglii. Kanonierzy mają wciąż solidną przewagę nad drugim w tabeli Manchesterem City, która wynosi osiem punktów. Mikel Arteta jest zadowolony z gry swoich podopiecznych, których uczula, by nie tracili koncentracji.

Leeds jak co sezon walczy o utrzymanie, choć w obecnej kampanii zagrożonych spadkiem jest wiele drużyn. Różnice punktowe w dole tabeli są niewielkie, a niekiedy jedna kolejka może doprowadzić do ogromnych przetasowań. Kanonierzy wygrali pięć kolejnych meczów przeciwko Leeds. To mało krzepiąca dla gości statystyka.

Sprawdźcie koniecznie nasze typy na mecz Arsenal – Leeds.

Arsenal – Leeds, transmisja na żywo w TV

Fani Arsenalu w Polsce mają to szczęście, że jego najbliższe spotkanie w Leeds będzie transmitowane w telewizji. Obejrzycie je na antenie CANAL+Sport 2.

Arsenal – Leeds, transmisja online

Zwycięstwo nad Leeds ze strategicznego punktu widzenia może być niezwykle istotne dla losów mistrzostwa Anglii. Sobotni mecz rozgrywany na Emirates będzie transmitowany online, pośrednictwem usługi CANAL+ Online. Standardowy abonament, który umożliwia dostęp do kanałów CANAL+, kosztuje 49 złotych miesięcznie. Korzystając z naszej oferty, przez pierwsze trzy miesiące subskrypcji cena wyniesie jedynie 20 złotych za miesiąc. W ten sposób można zaoszczędzić aż 87 złotych. Warto zaznaczyć, że subskrypcja jest odnawiana automatycznie co miesiąc.

Arsenal – Leeds, kursy bukmacherskie

Każdy inny rezultat niż zwycięstwo Arsenalu traktowany będzie w charakterze niespodzianki. Kurs na zwycięstwo Arsenalu wynosi zaledwie 1.30, gdy typ na Leeds to 10.00.

