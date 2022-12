Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lautaro Martinez i Lionel Messi

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Australia? Dobry znajomy Biało-czerwonych reprezentacja Argentyny w roli zdecydowanego faworyta przystąpi do swojego meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Czy Australia jest w stanie sprawił jej problemy? Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Argentyna – Australia. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Holandia – USA.

Argentyna – Australia, gdzie oglądać

Reprezentacja Argentyny awansowała do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie C, rozpędzając się z meczu na mecz. O awans drużyna Lionela Messiego musiała drżeć do ostatniej kolejki, ale ostatecznie zrealizowała swój cel, jakim było wygranie grupy.

Rywalem zespołu prowadzonego przez Lionela Scaloniego będzie reprezentacja Australii, która uplasowała się w na drugim miejscu w grupie D za plecami Francji. Australia nie była jednak faworytem do awansu. Przed rozpoczęciem turnieju takim mianem określana była Dania, która w Katarze zaprezentowała się jednak z bardzo słabej strony i zakończyła swój udział w turnieju na fazie grupowej.

W sobotę zdecydowanym faworytem do awansu będzie Argentyna. Czy Australię stać na sprawienie sensacji? Sprawdź nasze typy na mecz Argentyna – Australia.

Argentyna – Australia, transmisja TV

Drugie spotkanie 1/8 finału, w którym Argentyna zmierzy się z Australią, rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisje będziemy mogli śledzić na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Komentatorami tego meczu będą Sławomir Kwiatkowski i Robert Podoliński.

Argentyna – Australia, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Argentyna – Australia będzie do obejrzenia na stronie sport.tvp.pl. Transmisja będzie dostępna także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Argentyna – Australia, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Argentyny jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten mecz. Według nich inne rozstrzygnięcie jest mało prawdopodobne.

Argentyna Australia 1.26 6.00 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2022 12:12 .