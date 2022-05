fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Milan – Atalanta to najciekawiej zapowiadające się starcie w ramach 37. kolejki Serie A. Rossoneri walczą o mistrzostwo Włoch, a La Dea wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Milan – Atalanta w telewizji i w internecie.

San Siro Serie A AC Milan Atalanta 1.85 4.10 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2022 11:41 .

AC Milan – Atalanta BC, gdzie oglądać

AC Milan i Atalanta na finiszu sezonu Serie A ma konkretne cele do zrealizowania. Rossoneri przystąpią do potyczki, chcąc odnieść piąte z rzędu ligowe zwycięstwo. Na drugą kolejną wygraną liczą z kolei La Dea.

Milan podejdzie do potyczki z drużyną z Bergamo po zwycięstwie nad Hellas Werona (3:1). Jednocześnie mediolańczycy są niepokonani w lidze włoskiej od 23 stycznia tego roku. Z kolei Atalanta ostatnio uporała się ze Spezią (3:1).

Sprawdź nasze typy na mecz Milan – Atalanta.

AC Milan – Atalanta BC, transmisja na żywo w TV

Batalia z udziałem Milanu i Atalanty na San Siro będzie emitowana w telewizji. Mecz będzie transmitowany na Eleven Sports 1.

AC Milan – Atalanta BC, transmisja za darmo

Mamy dobre wieści dla chętnych na obejrzenie spotkania Milan – Atalanta, którzy nie posiadają dostępu do odpowiednich serwisów streamingowych i Eleven Sports 1. Transmisję ze spotkania można zobaczyć dzięki bukmacherowi Superbet. Aby dostęp do transmisji był dostępny, trzeba spełnić wytyczne. Aby mecz był odblokowany, wystarczy po prostu się zarejestrować. Można to zrobić, klikając na link poniżej. Przy wpisaniu w trakcie rejestracji kodu GOAL można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego, dzięki któremu dostępny będzie darmowy zakład za 34 zł.

AC Milan – Atalanta BC, transmisja online

Derbową rywalizację można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również na platformach streamingowych. Transmisja z meczu będzie emitowana zarówno w Canal+ online, jak i na Polsat Box Go. Ponadto transmisja z potyczki w Mediolanie będzie dostępna na dedykowanej stronie internetowej ElevenSports.pl. Każdy z wariantów jest dodatkowo płatny.

AC Milan – Atalanta BC, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem potyczki są piłkarze Milanu. Kurs na wiktorię Rossonerich w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,85.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin