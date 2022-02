Źródło: The Telegraph

Pressfocus Na zdjęciu: Jules Kounde (z lewej)

Thomas Tuchel ma pełne zaufanie Chelsea. Klub będzie wspierał swojego trenera w jego planach na letnie okno transferowe. Znamy już zamiary londyńczyków.

W Chelsea latem może dziać się sporo

Londyńczycy planują zrealizować transferowe plany Thomasa Tuchela

Trwają również rozważania nad nowym kontraktami dla piłkarzy

Chelsea ma mistrzowie aspiracje

Przed sezonem 2021/2022, Chelsea była wymieniania jako kandydat to wywalczenia mistrzostwa Anglii. The Blues są jednak aktualnie 16 punktów za liderującym Manchesterem City. W Londynie nie zwalają winy na Thomasa Tuchela. Działacze twierdzą, że plan wejścia na szczyt nie powiódł się przez zakażenia czołowych zawodników oraz konieczność przekładania meczów.

Na Stamford Bridge ufają Tuchelowi. Niemiec wywalczył już z Chelsea trzy trofea, w tym Ligę Mistrzów. Między innymi dlatego klub w letnim oknie transferowym zamierza wspierać opiekuna The Blues. Chelsea podejmie próbę zrealizowania jego transferu numer jeden, którym jest Jules Kounde. Londyńczycy bezskutecznie ubiegali się o pozyskanie Francuza już prawie rok temu.

Zmian w formacji defensywnej The Blues może być więcej. Kontrakty tylko do czerwca mają: Antonio Rudiger, Andreas Christensen i Cesar Azpilicueta. Jeżeli klub opuści więcej, niż jeden z nich, do Londynu trafi nowy stoper. Chelsea rozważa też wzmocnienie środka pola. Na celowniku trzeciej drużyny Premier League są Declan Rice i Aurelien Tchouameni. W ich przypadku kluczowe są jednak wymagania finansowe West Hamu oraz Monaco.

Szykują się również odejścia ze Stamford Bridge. Chelsea wysłucha oferta za takich graczy jak: Kepa, Ruben Loftus-Cheek i Ross Barkley. Nie należy oczekiwać też przedłużenia wypożyczenia Saula. The Blues myślą natomiast o nowych umowach dla N’Golo Kante, Jorginho i Marcosa Alonso (związani z londyńczykami do czerwca 2023 roku).