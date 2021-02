Kamil Grosicki według doniesień Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl jest coraz bliżej dołączenia do Legii Warszawa. Reprezentant Polski miałby trafić do mistrzów Polski na zasadzie transferu definitywnego. Szczegóły na temat ewentualnej transakcji ujawnił serwis Legia.net.

Kamil Grosicki zdaniem kibicowskiego portalu Legii miałby związać swoją przyszłość ze stołeczną ekipą umową na 1,5 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Aby porozumienie doszło do skutku, muszą zgadzać się też kwestie finansowe.

Godne odnotowania jest to, że za transferem są trzy strony. Trener Czesław Michniewicz jest przekonany do pomysłu sprowadzenia zawodnika na Łazienkowską. Za powrotem do stołecznej ekipy jest też sam zawodnik. Ponadto zdecydowani na transakcję z udziałem piłkarza są Radosław Kucharski i Tomasz Kiełbowicz, którzy są odpowiedzialni za negocjacje z Grosickim.

Nie jest tajemnicą, że zmianę klubu determinuje u zawodnika chęć gry na mistrzostwach Europy. W szeregach Legii Kamil Grosicki mógłby liczyć na regularne występy. Co prawda zawodnik ma też oferty z egzotycznych kierunków takich jak na przykład Arabia Saudyjska. Okazuje się jednak, że piłkarz West Bromwich Albion wolałby wrócić do Polski, aby być pod lupą selekcjonera Paulo Sousy.

Ostatnie słowo w sprawie finalizacji transakcji należeć będzie jednak do właściciela Legii Dariusza Mioduskiego. Tylko od hojności sternika stołecznego klubu będzie zależeć, czy Grosik zasili szeregi Wojskowych.

W trwającym sezonie 32-latek zaliczył jak na razie zaledwie sześć spotkań, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty. Obecna umowa zawodnika z West Bromwich Albion obowiązuje do końca czerwca tego roku.



