Jakub Ojrzyński opuścił tymczasowo Liverpool. Polski bramkarz trafił do Ekstraklasy. Piłkarza na jeden sezon wypożyczył Radomiak Radom.

Trzy lata temu Jakub Ojrzyński zdecydował się na wyjazd zagraniczny. Polski bramkarz opuścił Legię Warszawa i przeniósł się do akademii Liverpoolu. 19-latek reprezentował drużynę The Reds w trzech kategoriach wiekowych. Rok temu postanowił zebrać doświadczenie w seniorskim futbolu i przeniósł się do Caernarfon. W lidze walijskiej spisywał się przyzwoicie. Rozegrał 32 spotkania, w których zachował dziewięć czystych kont.

Polscy kibice nie mieli jako ostatnio oglądać Ojrzyńskiego w akcji. Sytuacja się zmieniła, ponieważ 19-latek przeniósł się do Ekstraklasy. Piłkarza na rok wypożyczył Radomiak. Klub ten chce mieć na bramce młodzieżowca, więc dogadał się z Liverpoolem odnośnie tymczasowego transferu. Ojrzyński będzie zatem grał regularnie i zbierze kolejne cenne doświadczenie.

Radomiak wypożyczenie Ojrzyńskiego ogłosił w środę rano. Było to szóste wzmocnienie do drużyny Mariusza Lewandowskiego. O tej samej porze klub poinformował o sprowadzeniu Mateusza Grzybka. To 26-letni prawy obrońca, który miniony sezon spędził w Niecieczy. W jego trakcie strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. Z radomskim klubem związał się trzyletnim kontraktem.

