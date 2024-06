Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons na rozdrożu. PSG może stracić gwiazdę

Sezon 2023/2024 był bardzo udany dla Xaviego Simonsa, który błyszczał na wypożyczeniu w RB Lipsk. W ten sposób holenderski pomocnik wyczuł, że może być to dla niego idealna okazja do zmiany barw. Jak informował Fabrice Hawkins, piłkarz nie chciałby kontynuować kariery w PSG i czeka na oferty. W grę wchodzi transfer definitywny oraz wypożyczenie z opcją wykupu.

Według najnowszych informacji opublikowanych przez serwis Fichajes.net zawodnik ma trzy opcje do wyboru. Pierwsza i zarazem najbardziej oczywista to pozostanie w Paryżu. Natomiast dwie inne to zainteresowanie Bayernu Monachium oraz RB Lipsk.

Bundesliga służyła Xaviemu Simonsowi, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego agenci rozpoczną negocjacje z niemieckimi ekipami. Faworytem wydaje się Bayern, który ma do zaoferowania znacznie więcej, niż Lipsk. Przede wszystkim Die Roten celują w najwyższe trofea od wielu lat i mają dość ustabilizowaną pozycję w europejskiej piłce.

Xavi Simons rozegrał 62 minuty meczu z reprezentacją Polski. Holender wyróżniał się umiejętnościami technicznymi i kilkukrotnie stworzył spore zagrożenie pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Bez wątpienia jest to duży talent, bo mowa tu o zawodniku, który niedawno skończył 21 lat. Gra w silniejszym klubie pozwoliłaby mu na dalszy rozwój.

Sprawdź: Real Madryt poznał cenę za rozchwytywanego obrońcę