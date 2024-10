dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Giganci Premier League zainteresowani Xavim Simonsem

Xavi Simons przed sezonem 2024/2025 został ponownie wypożyczony z Paris Saint-Germain do Lipska. 21-letni pomocnik imponuje wysoką formą w barwach drużyny Byków na boiskach niemieckiej Bundesligi, a to oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich potentatów. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to 22-krotny reprezentant Holandii może kontynuować swoją karierę w angielskiej Premier League.

Jak podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”, sytuację ofensywnego pomocnika monitorują bowiem trzej tamtejsi giganci – Manchester City, Manchester United oraz Liverpool. The Citizens powoli rozglądają się za następcą Kevina De Bruyne, który jest kuszony wielkimi pieniędzmi przez klub z Arabii Saudyjskiej, Al-Nassr. Młody Holender wydaje się bardzo ciekawym kandydatem do zastąpienia belgijskiej gwiazdy na Etihad Stadium.

Xavi Simons raczej nie ma czego szukać w Paryżu, gdzie panuje ogromna konkurencja, a Luis Enrique woli stawiać na innych zawodników. PSG podobno jest gotowe sprzedać 21-latka, oczekując zarobku w wysokości około 80 milionów euro. Wspomniane potęgi z Wysp Brytyjskich muszą więc liczyć się z ogromnym wydatkiem. Holenderska gwiazdka w koszulce Lipska rozegrała łącznie 52 mecze, strzeliła 12 goli i zaliczyła 17 asyst.

Umowa Xaviego Simonsa z Paris Saint-Germain obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a jego wypożyczenie do zespołu Byków wygaśnie wraz z końcem trwającej kampanii.