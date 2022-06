Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona to cel, który obrał sobie Robert Lewandowski. Polak pragnie przenieść się na Camp Nou. O możliwym transferze wypowiedział się wiceprezydent Barcelony.

Tego lata Barcelona za zamiar dokonać dużego transferu

Na Camp Nou może przenieść się Robert Lewandowski

Obie strony chcą tej transakcji, ale hiszpański gigant musi najpierw wykonać wiele zadań

Barcelona musi wykonać sporo pracy

Robert Lewandowski uważa, że Bayern to dla niego już przeszłość. Aby faktycznie tak było, Barcelona musi spełnić oczekiwania finansowe mistrza Niemiec. Według najnowszych informacji, do Monachium ma trafić oferta w wysokości 40 milionów euro. Zapłacenie takich pieniędzy wiąże się ze sporym wysiłkiem dla klubu z siedzibą na Camp Nou. Głos w tej sprawie zabrał Eduard Romeu.

– Jeśli będziemy w stanie zyskać zaufanie socios compromisarios i domknąć operacje w odpowiednich terminach, będziemy w unormowanej sytuacji. Później przyjdą pieniądze ze sprzedaży aktywów, trzeba by nimi zarządzać – powiedział wiceprezydent Barcelony. Jego zdaniem istotne jest to, aby nie popełniać błędów poprzedników.

– Oznacza to, że z jednej strony trzeba wzmocnić zespół i odpowiedzieć na wymagania dyrekcji sportowej, ale nie można zapominać, że mamy bardzo duże zadłużenie, które trzeba sukcesywnie zmniejszać. Nie możemy powtórzyć błędów z przeszłości – ocenił Romeu, który otrzymał pytanie o transfer Lewandowskiego.

– To jedna z próśb sztabu szkoleniowego. Piłkarz już wypowiedział się na ten temat. To ważne, że gracz takiego poziomu pokazuje gotowość do przejścia do Barcelony. Jeśli wykonamy naszą pracę, ta opcja będzie możliwa – zaznaczył wiceprezydent Barcelony.

Czytaj także: Robert Lewandowski wysyła sygnał do Michniewicza. “Nie było komu zagrać do przodu”