Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i Barcelona to temat budzący wiele emocji. Polak wyraża gotowość do transferu, ale do tego droga wciąż jest daleka.

W końcówce kwietnia agent Roberta Lewandowskiego uda się do Barcelony

Pini Zahavi ma rozmawiać o potencjalnym transferze Polaka

Żadne warunki nie zostały jednak ustalone

Agent Lewandowskiego już działa

Zdecydowanie nie jest to spokojny poniedziałek dla sympatyków futbolu, którzy śledzą informacje o klubowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polak ma umowę z Bayernem do 30 czerwca przyszłego roku, ale mistrz Niemiec nie podjął działań mających na celu przedłużenie kontraktu.

Zdaniem TVP Sport, Lewandowski ustalił już warunki indywidualnego kontraktu z Barceloną. Po tej informacji pojawiło się sporo newsów o zupełnie innym przekazie. Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty sądzi iż hiszpańskie gigant nie rozmawia z Polakiem i samym Bayernem. Będący blisko monachijczyków Christian Falk ma taką samą wiedzę.

– Po pierwsze, nie są ustalone warunki kontraktu z Barceloną. Po drugie, Robert Lewandowski na pewno nie rozmawiał w tej sprawie ani z “Barcą”, ani tym bardziej z prezesem Bayernu Monachium, Oliverem Kahnem. Wciąż wszystko jest otwarte. Bayern nie podjął jeszcze rozmów ws. nowej umowy – tak z kolei twierdzi Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

– Rozmowy za moment prawdopodobnie przyspieszą. Pini Zahavi jedzie do Barcelony 27 kwietnia, a 28 kwietnia będzie już w Monachium. Zakładam, że będzie miał konkret przedstawiony przez “Barcę”, może warunki kontraktu dla Roberta. I później z takimi informacjami uda się do Monachium i będzie mógł rozmawiać z Oliverem Kahnem. Nie przesądzałbym, czy to też nie jest gra, ale moim zdaniem taki jest plan samego agenta. Moim zdaniem gra dopiero się rozpoczyna – uzupełnił Włodarczyk. Na ostateczne wieści o Lewandowskim trzeba zatem jeszcze poczekać.

