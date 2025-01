Włoski dyrektor sportowy na celowniku Legii? Trop prowadzi na Cypr [NASZ NEWS]

Legia poszukuje dyrektora sportowego i rozgląda się w różnych kierunkach. Jako że w Polsce nie ma odpowiednich kandydatów, to wiele wskazuje na to, że nowy dyrektor będzie cudzoziemcem. Z informacji goal.pl wynika, że warszawianie zainteresowali się uznanym Włochem.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Giaretta

Z Pafos do Warszawy? Będzie ciężko, ale…

Zimowe okienko transferowe jest jeszcze w Legii realizowane przez duet Jacek Zieliński – Radosław Mozyrko. To oczywiste, bo skoro nie ma nowej osoby na tym stanowisku, to ktoś musi dokończyć pozaczynane już tematy. Z informacji goal.pl wynika, że nowego dyrektora Legia chciałaby wybrać do lutego, tak, aby mógł poznać klub i mieć wystarczająco czasu do przygotowania okienka letniego.

W swoich poszukiwaniach Legia bierze pod uwagę różne kierunki. Po tym jak Łukasz Masłowski przedłużył kontrakt z Jagiellonią, oczywistym stało się, że klub z Łazienkowskiej musi się rozglądać za granicą, bo na polskim rynku dyrektorów sportowych nie ma kogoś, kto – mówiąc brutalnie – nadawałby się do Legii.

Doświadczenie z czterech krajów

W mediach pojawiały się ostatnio różne nazwiska, najczęściej Marcela Klosa i Nikoliciusa Mindaugaskasa, ale wiele wskazuje na to, że Legia nie podjęła z nimi rozmów. Warszawski klub nazwiska kandydatów trzyma w ścisłej tajemnicy, ale dotarły do nas informacje, że Legia zainteresowała się Cristiano Giarettą, który obecnie pracuje jako dyrektor sportowy w Pafos, nowej sile cypryjskiej ekstraklasy.

Giaretta to bardzo doświadczony człowiek na tym stanowisku. Zaczynał w klubie Novara (2011-2013), potem było Udinese (2013-2016), następnie Ascoli (2016-2018), CSKA Sofia (2019-2020), Watford (2020 – 2023) i wreszcie Pafos (od grudnia 2023).

Z kilku źródeł usłyszeliśmy, że Giaretta wpadł w oko działaczom Legii, jedno ze źródeł przekonuje nawet, że doszło do kontaktu, zastrzegając jednak, że to się (raczej) nie wydarzy, bo Włocha z Cypru byłoby bardzo trudno wyciągnąć.

Wielkie pieniądze od Rosjanina

Dla mniej wtajemniczonych: w Pafos pojawiły się ogromne jak na cypryjskie warunki pieniądze, bo klub trafił w ręce rosyjskiego miliardera z cypryjskim obywatelstwem. To właśnie Pafos oferuje teraz najwyższe zarobki w lidze, a sportowo jest liderem tabeli. z dwoma punktami przewagi nad Arisem. Trudno więc faktycznie wyobrazić sobie, że Giaretta mógłby odejść teraz, ale… Sam kierunek wydaje się generalnie bardzo dobry. W sensie – doświadczony dyrektor sportowy, mający za sobą pracę w kilku krajach. Można przypuszczać, że to jeden z profili, który Legii bardzo by się teraz przydał.