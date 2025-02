Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexis Trouillet

Wisła chce zawodnika greckiego giganta

Wisła Kraków nie jest aktywna w trwającym okienku. Ekipa z Reymonta rozstała się z trzema zawodnikami (Mateusz Młyński, Igor Sapała – definitywnie, Kuba Wiśniewski – wypożyczenie), a kadra nie została wzmocniona żadnym piłkarzem spoza klubowych struktur. Jarosław Królewski zapowiedział, że nie należy spodziewać się nerwowych ruchów w wykonaniu Białej Gwiazdy. Na doniesienia w kwestii potencjalnych transferów czekaliśmy wyjątkowo długo.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Wisła chce sprowadzić gracza Panathinaikosu. Na R22 może pojawić się Alexis Trouillet. 24-latek to były młodzieżowy reprezentant Francji, który wychował się w akademii Rennes. W zimie 2020 roku trafił do OGC Nice i to w barwach klubu z Lazurowego Wybrzeża zadebiutował w Ligue 1, w której zaliczył pięć spotkań.

Wisła Kraków – sezon 2024/25

We wrześniu 2022 roku Trouillet opuścił Niceę i przeniósł się do Grecji. W Panathinaikosie rozegrał… tylko jeden mecz. Rok później Koniczynki wypożyczyły go do Volos. W szeregach Kianeritrich, czyli Czerwonych, udało mu się zanotować 26 pojedynków i zdobyć jedną bramkę. W tym sezonie znowu zameldował się w stolicy, ale jeszcze nie pojawił się na boisku.

Francuz ostatni mecz zaliczył… 27 kwietnia 2024 roku. Transfer zawodnika, który przez tak długi czas nie miał styczności z rywalizacją o punkty to ogromne ryzyko.