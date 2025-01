Wisła Kraków z definitywnym transferem. Wzmocnienie od nowego sezonu

Wisła Kraków potwierdziła ruch na rynku transferowym. Biała Gwiazda sprowadziła pomocnika, który dołączy do drużyny w kolejnym sezonie.

Łukasz Laskowski / PressFocus Na zdjęciu: KKS Kalisz - Hutnik Kraków

Wisła Kraków z transferem, ale na nowy sezon

Wisła Kraków jest praktycznie nieaktywna w zimowym okienku. Klub z Reymonta nie sprowadził żadnego zawodnika, natomiast definitywnie pożegnał dwóch piłkarzy. Z Białą Gwiazdą pożegnali się Mateusz Młyński, który przeniósł się do Polonii Warszawa, i Igor Sapała, który na razie nie znalazł nowego pracodawcy. Do pierwszej drużyny dołączył duet z rezerw – Maciej Kuziemka i Filip Baniowski. Z kolei Kuba Wiśniewski został wypożyczony do Wieczystej.

Kibice krakowian czekali na wzmocnienia przed drugą częścią rozgrywek. I doczekali się. Ale tylko w teorii. Wisła właśnie potwierdziła definitywny transfer, jednak pomocnik dołączy do klubu dopiero w kolejnym sezonie. Nowym zawodnikiem drużyny obecnie prowadzonej przez Mariusza Jopa został Wiktor Staszak. 18-latek został sprowadzony z KKS-u Kalisz. Jak informuje Biała Gwiazda, piłkarz, który przygodę z futbolem rozpoczął w Akademii Lecha Poznań, podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku. W porozumieniu zawarto opcję przedłużenia.