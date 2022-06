PressFocus Na zdjęciu: Jakub Niewiadomski

Wisła Kraków poinformowała w piątek o sfinalizowaniu pierwszego transferu do klubu przed występami na pierwszoligowych boiskach. Zawodnikiem Białej Gwiazdy został Jakub Niewiadomski, który w ostatnim czasie występował w rezerwach Lecha Poznań.

Wisła Kraków potwierdziła pierwszy transfer do klubu przed sezonem 2022/23

Dwuletnią umowę z klubem podpisał Jakub Niewiadomski

20-latek jest lewym obrońcą

Wisła Kraków z pierwszym transferem

Wisła Kraków przygotowuje się obecnie do startu na zapleczu Ekstraklasy, po tym jak sensacyjnie pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową w poprzednim sezonie. Drużyna Jerzego Brzęczka do sezonu 2022/23 przystąpi w bardzo zmienionym składzie. Do tej pory klub z Krakowa informował o odejściu kolejnych zawodników. W piątek poinformował natomiast o finalizacji pierwszego transferu do klubu.

Kontrakt z Wisłą Kraków podpisał 20-letni lewy obrońca Jakub Niewiadomski, który w ostatnim czasie był zawodnikiem rezerw Lecha Poznań. Pierwszą część sezonu 2021/22 spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowym GKS-ie Jastrzębie, w barwach którego rozegrał 13 spotkań i zdobył dwie bramki na boiskach 1. Ligi.

Wisła poinformowała, że Niewiadomski związał się z klubem umową do 30 czerwca 2024 roku. W kontrakcie znalazła się również opcja jej przedłużenia.

Biała Gwiazda rywalizację na pierwszoligowych boiskach rozpocznie w weekend 16-17 lipca. Przed własną publicznością podejmować będzie Sandecję Nowy Sącz.

Zobacz także: Znamy terminarz Fortuna 1. Ligi