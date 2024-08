Juventus szuka następcy Chiesy. Negocjuje ze skrzydłowym FC Porto

Juventus aktywnie poszukuje nowego skrzydłowego, który zastąpi Federico Chiesę w drużynie Thiago Motty. Jednym z kandydatów jest Galeno z FC Porto, donosi Di Marzio. Klub jest również zainteresowany innymi graczami, ale to spotkanie z agentami Brazylijczyka może okazać się kluczowe.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Galeno

Galeno znalazł się na celowniku Juventusu

Juventus stoi przed trudnym zadaniem znalezienia odpowiedniego zastępcy dla Federico Chiesy, który nie znajduje się w planach Thiago Motty na kolejny sezon. W ostatnich tygodniach media łączyły Starą Damę z kilkoma piłkarzami, w tym z Karimem Adeyemim z Borussii Dortmund oraz Jadonem Sancho z Manchesteru United. Jednak obecnie na pierwszym planie znalazł się Galeno, dynamiczny brazylijski skrzydłowy z FC Porto.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, w najbliższych godzinach spotka się z agentem Galeno. Celem jest osiągnięcie porozumienia, które pozwoliłoby sprowadzić zawodnika do Turynu. Chociaż 26-letni skrzydłowy nie będzie tanią opcją, jego umiejętności i kreatywność mogą okazać się bezcenne dla ofensywy Starej Damy.

Galeno to zawodnik, który już zdążył zwrócić na siebie uwagę dzięki znakomitym występom w poprzednim sezonie. W 48 meczach zdobył 16 goli i zaliczył 12 asyst, co czyni go jednym z najbardziej efektywnych skrzydłowych w Europie. FC Porto doskonale zdaje sobie sprawę z jego wartości, dlatego negocjacje mogą być trudne i wymagające. Kwota transferu może wynieść nawet około 40 milionów euro.

Oprócz Galeno, Juventus nie zapomina o innych wzmocnieniach. Klub pracuje nad transferami Niko Gonzaleza z Fiorentiny, Jean-Claira Todibo z Nicei oraz Teuna Koopmeinersa z Atalanty. Te ruchy mają na celu zapewnienie zespołowi odpowiedniej jakości i głębi składu przed nadchodzącym sezonem.

