Widomo, gdzie ma zagrać Osimhen. Wygadał się jego kolega

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen latem najprawdopodobniej trafi do Premier League

Victor Osimhen to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytanych zawodników w Europie. Napastnik reprezentacji Nigerii bardzo dobrze spisywał się w poprzednim sezonie w barwach SSC Napoli i podobnie jest także w obecnej kampanii, gdzie gwiazdor błyszczy w Stambule, a dokładnie w ekipie Galatasaray Stambuł.

To oczywiście powoduje, że jego usługami interesują się czołowe kluby na Starym Kontynencie. Mowa m.in. o FC Barcelonie. Manchesterze United oraz Arsenalu. Okazuje się jednak, że wybór w tej kwestii już najprawdopodobniej zapadł. Wszystko bowiem przez fakt, że wygadał się reprezentacyjny kolega Osimhena – William Troost-Ekong. Jak przekazał serwis “talkSPORT”, Victor Osimhen latem najprawdopodobniej trafi do Premier League.

Victor Osimhen w tym sezonie dla zespołu Galatasaray Stambuł rozegrał 30 meczy, w których zdobył 26 goli oraz zanotował pięć asyst. To bardzo dobre, a może wręcz kapitalne liczby. Napastnik wyceniany jest obecnie przez serwis “Transfermarkt” na 75 milionów euro. Do końca sezonu wypożyczony jest z Napoli do ligi tureckiej, a jego umowa pod Wezuwiuszem wygasa w czerwcu 2026 roku.

