Wdowik o krok od głośnego transferu. Ma zasilić znany klub

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Bartłomiej Wdowik blisko transferu do Bragi

Sezon 2023/2024 był bardzo udany dla Bartłomieja Wdowika, który indywidualnie zanotował fantastyczne liczby oraz przede wszystkim sięgnął z Jagiellonią Białystok po mistrzostwo Polski. Lewy obrońca szybko trafił na listę życzeń klubów z silniejszych lig i wiele wskazuje na to, że niebawem może zmienić barwy.

Robert Bońkowski, reporter RMF MAXX oraz korespondent TVP Sport, przekazał, że piłkarz Jagiellonii Białystok niebawem przejdzie testy medyczne w Bradze. Jest to czwarta siła ligi portugalskiej i tym samym drużyna, która awansowała do Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, ile polski klub zarobi na transferze Wdowika, ale mówi się, że będzie to kwota raczej w okolicach maksymalnie dwóch milionów euro.

Bartłomiej Wdowik w całym sezonie 2023/2024 rozegrał 39 meczów, zdobył w nich aż 11 bramek i zanotował 7 asyst. To bez wątpienia rewelacyjny wynik, jak na lewego defensora. Szczególnie mocnym atutem obrońcy jest umiejętność wykonywania stałych fragmentów gry. Właśnie w ten sposób 24-latek strzelił kilka goli w Ekstraklasie.

Dobre występy zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski od Michała Probierza. Wdowik zadebiutował w narodowych barwach w towarzyskim meczu z Łotwą, przebywając na boisku przez 12 minut.

