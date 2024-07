Vinicius odejdzie z Realu?! Gigant wykłada 230 milionów euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius na liście życzeń Man Utd. Real ma dostać wielką ofertę

Vinicius Junior jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Brazylijczyk będzie rywalizował o tegoroczną Złotą Piłkę, choć jego nieudany występ na Copa America prawdopodobnie zaprzepaścił szanse na pierwszą pozycję. Nie zmienia to faktu, że każdy wielki klub chciałby go w swojej drużynie.

Sensacyjne informacje na temat zainteresowania wokół Viniciusa przekazał serwis Defensa Central. Dziennikarze portalu dotarli do wieści, świadczących o możliwych poczynaniach Manchesteru United. Ponoć władze Czerwonych Diabłów marzą o pozyskaniu gwiazdora Realu Madryt i są gotowe pobić światowy rekord transferowy. Aktualnie należy on do PSG, które zapłaciło za Neymara zawrotne 222 miliony euro.

Okazuje się, że klub z Old Trafford byłby skłonny zapłacić Realowi 180 milionów euro podstawowej kwoty oraz dodatkowe 50 milionów euro w specjalnych bonusach. Oczywiście wszystko zależy od Królewskich, którzy na ten moment odsyłają włodarzy Man Utd do klauzuli wykupu. Wynosi ona aż miliard euro, a więc raczej jest to ruch niemożliwy do realizacji.

Vinicius ma być kluczową postacią w drużynie Realu w nadchodzącym sezonie 2024/2025. Najpewniej Brazylijczyk stworzy tercet z Kylianem Mbappe oraz Rodrygo.

Czytaj dalej: Real chce gwiazdę Liverpoolu. Bellingham namawia na transfer