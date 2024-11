Album / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior rozważa odejście z Realu?

Real Madryt postanowił “wynagrodzić” swojej gwieździe niepowodzenie w plebiscycie Złotej Piłki. Vincius Junior otrzymał od Królewskich propozycję, która zakładała przedłużenie umowy i zwiększenie zarobków. Chociaż wydawało się, że 24-latek zaakceptuje tę ofertę, to – jak informuje portal Relevo – teraz niewiele na to wskazuje.

Wideo: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Obecny kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wychowanek Flamengo miał odrzucić możliwość przedłużenia współpracy z Los Blancos. To oczywiście nie oznacza, że napastnik już w lecie zmieni klubowe barwy. Jednak wieść o braku porozumienia na linii Vinicius – Real szybko dotarła do gigantów europejskiego futbolu.

Relevo twierdzi, że “zamieszanie” zamierzają wykorzystać co najmniej trzy kluby – Chelsea, Manchester United i Paris-Saint Germain. Każda z tych ekip jest w stanie wyłożyć odpowiednią kwotę i sprowadzić reprezentanta Canarinhos. Jednak wspomniane drużyny będą musiały zmierzyć się z poważnym przeciwnikiem. Portal Foot Mercato zdradził, że rząd Arabii Saudyjskiej zaoferował piłkarzowi bajeczne zarobki w zamian za dołączenie do Al-Hilal.