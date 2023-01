PressFocus Na zdjęciu: Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar wrócił do Besiktasu Stambuł – poinformował turecki klub na swoich social mediach. Środkowy napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.

Vincent Aboubakar nie jest już piłkarzem Al-Nassr

Jego miejsce zajął legendarny Cristiano Ronaldo

Kameruńczyk postanowił wrócić do Besiktasu

Aboubakar dogadał się z Besiktasem

Besikstas oficjalnie potwierdził powrót Vincenta Aboubakara do Stambułu. 30-letni napastnik po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym-starym pracodawcą umową ważną do 30 czerwca 2025 roku. Kameruńczyk otrzymał od Al-Nassr wolną rękę w poszukiwaniu klubu po tym, jak do Arabii Saudyjskiej przeniósł się kapitan reprezentacji Portugalii – Cristiano Ronaldo.

Atakujący z Kamerunu zdecydował się przyjąć propozycję od Besiktasu Stambuł, do którego przeszedł na zasadzie wolnego transferu. Dla doświadczonego snajpera będzie to trzeci pobyt na Vodafone Arena, bowiem przywdziewał on już koszulkę “Czarnych Orłów” w latach 2016-2017 oraz 2020-2021.

95-krotny reprezentant Kamerunu, który na mistrzostwach świata w Katarze zdobył 2 gole i zaliczył 1 asystę, w swoim piłkarskim CV posiada również takie zespoły jak portugalskie Porto, francuskie Lorient i Valenciennes oraz rodzimy Coton Sport. Skuteczny napastnik ostatnio był łączony też między innymi z Manchesterem United, który ostatecznie postawił na mierzącego 197 cm wzrostu Wouta Weghorsta.

Vincent Aboubakar w 11 meczach aktualnej kampanii Saudi Pro League strzelił 4 bramki i zanotował 1 ostatnie podanie. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 5 milionów euro.

