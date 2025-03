Victor Osimhen coraz bliżej giganta. Rozmowy postępują

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United pracuje nad transferem Victora Osimhena

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego Manchester United bez wątpienia będzie dążył do zakontraktowania nowego napastnika. Ruben Amorim nie jest bowiem zadowolony z piłkarzy z formacji ofensywnej, jakimi obecnie dysponuje. Wszystko wskazuje na to, że głównym celem Czerwonych Diabłów będzie Victor Osimhen, który aktualnie gra na wypożyczeniu w Galatasaray Stambuł. Karta zawodnicza Nigeryjczyka nadal należy jednak do SSC Napoli i to z włoskimi działaczami trzeba dobijać targu.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości skutecznego snajpera ujawnił Luca Cerchione. Włoski dziennikarz uważa, że Manchester United pracuje nad sprowadzeniem Victora Osimhena i robi postępy. Niewykluczone, że w przeciwnym kierunku powędruje Rasmus Hojlund, którego talentu wielkim fanem podobno jest trener ekipy Azzurrich – Antonio Conte. Dzięki takiemu ruchowi angielski gigant mógłby zmniejszyć cenę za 39-krotnego reprezentanta Nigerii, którego wycenia się na około 75 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W obecnym sezonie Victor Osimhen rozegrał 29 meczów, zdobył 23 bramki i zaliczył 5 asyst. Mierzący 186 centymetrów atakujący w swoim piłkarskim CV posiada również takie kluby jak VfL Wolfsburg, LOSC Lille, Royal Charleroi Sporting Club oraz Ultimate Strikers Academy, gdzie zaczynał przygodę z futbolem. Największym sukcesem w dotychczasowej karierze napastnika jest wygranie mistrzostwa Włoch w kampanii 2022/2023.