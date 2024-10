Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk i Mohamed Salah

Al-Ahli ma mocarne plany. Na celowniku Van Dijk oraz Salah

Działacze Liverpoolu mają obecnie spory ból głowy, ponieważ dwie gwiazdy mogą opuścić Anfield podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Aktualne kontrakty Virgila van Dijka oraz Mohameda Salaha obowiązują bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku.

Mimo że stroną prowadzą rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy, to nie wiadomo, czy ostatecznie dojdą do porozumienia. Jeśli Holender i Egipcjanin nie przedłużą umów, to następnego lata będą dostępni na rynku na zasadzie wolnego transferu, czyli za darmo.

Pozyskanie zawodników tego formatu bez kwoty odstępnego byłoby nie lada okazją na rynku transferowym. Virgil van Dijk oraz Mohamed Salah są monitorowani przez europejskich gigantów, ale najlepsze warunki finansowe bez wątpienia zaoferują im dysponujące wielkimi środkami kluby z Arabii Saudyjskiej.

Jak podaje w niedzielę wieczorem brytyjski serwis “CaughtOffside”, chrapkę na sprowadzenie obu gwiazd ma Al-Ahli, którego włodarze rozpoczęli już wstępne rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami piłkarzy. W tym zespole na co dzień występują między innymi Edouard Mendy, Roberto Firmino czy Ivan Toney.

Gdyby Liverpool stracił Virgila van Dijka oraz Mohameda Salaha w jednym oknie transferowym, to drużyna Arne Slota zostałaby poważnie osłabiona. 33-letni holenderski stoper pełni obecnie funkcję kapitana zespołu The Reds, a 32-letni egipski skrzydłowy to jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w historii Liverpoolu. Gwiazdor w czerwonej koszulce rozegrał łącznie 359 meczów, zdobył 218 bramek i zanotował 94 asysty.