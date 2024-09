Liverpool jest zainteresowany pozyskaniem obrońcy Evertonu, Jarrada Branthwaite'a - podaje serwis Fichajes. Transfer miałby dojść do skutku w następnym roku.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Branthwaite przymierzany do Liverpoolu. Zastąpi Van Dijka?

Kontrakt Virgila van Dijka z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość doświadczonego stopera. Niewykluczone, że 33-latek opuści Anfield Road wraz z wygaśnięciem umowy. Dlatego władze The Reds muszą powoli rozglądać się za ewentualnym następcą swojego kapitana.

Jak podaje serwis “Fichajes”, Liverpool już działa na rynku i wziął na swój celownik Jarrada Branthwaite’a, który na co dzień gra dla odwiecznego rywala Czerwonych, czyli Evertonu. Klub z Anfield Road powoli bada grunt pod transfer, który miałby przeprowadzić w następnym roku. Negocjacje w tej sprawie na pewno nie będą łatwe.

To pokazało ostatnie letnie okienko transferowe, gdy o podpis Jarrada Branthwaite’a mocno zabiegał Manchester United. Czerwone Diabły złożyły kilka ofert, ale koniec końców nie przekonały włodarzy The Toffees. 22-letni obrońca został więc na Goodison Park, gdzie najprawdopodobniej dokończy kampanię 2024/2025.

Pozyskanie jednokrotnego reprezentanta Anglii wiązałoby się z wielką inwestycją. W kontekście potencjalnej przeprowadzki perspektywicznego defensora w mediach padały bowiem kwoty rzędu 100 milionów euro. Zatem Liverpool będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni, żeby ściągnąć do siebie gwiazdę Evertonu.

Oglądaj skróty meczów Premier League