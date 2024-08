Unai Emery chce gwiazdy Serie A w Aston Villi

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Bryan Cristante może zamienić Romę na Aston Villę

Aston Villa w trakcie trwającej sesji transferowej sfinalizowała już kilka ciekawych wzmocnień. Do klubu z Villa Park dołączyli między innymi: Amadou Onana, Ian Maatsen, Samuel Iling-Junior i Ross Barkley. Na tym jednak nie zamierzają poprzestać działacze przedstawiciela Premier League.

Fichajes.net przekonuje, że kolejnym ruchem w trakcie przebudowy zespołu może być Bryan Cristanta. Zwolennikiem tego transferu jest Monchi, odpowiadający w Aston Villi za politykę transferową klubu jako dyrektor ds. operacji piłkarskich.

Cel angielskiej ekipy aktualnie jest graczem Romy, będąc jednocześnie kluczową postacią w reprezentacji Włoch. Ostatnio jednak pojawiły się głosy, że trener Daniele De Rossi wyraził zgodę na transfer z udziałem piłkarza, więc może to sugerować, że transakcja z udziałem zawodnika jest blisko finalizacji.

29-latek trafił do ekipy z Rzymu latem 2019 roku za 22 miliony euro. Dzisiaj rynkowa wartość Cristante kształtuje się z kolei w wysokości 20 milionów euro. Obecna umowa piłkarza z klubem ze Stadio Olimpico obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. 43-krotny reprezentant Włoch to wychowanek Akademii Piłkarskiej AC Milan, mogący grać nie tylko w obronie, ale też jako defensywny pomocnik. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma takie ekipy jak między innymi: Benfica Lizbona, Palermo czy Atalanta.

