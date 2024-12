News Images LTD / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold oraz Florentino Perez

Manchester City dołącza do walki o Trenta Alexandra-Arnolda

Przyszłość Trenta Alexandra-Arnolda w Liverpoolu stoi pod dużym znakiem zapytania. Kontrakt wychowanka The Reds bowiem obowiązuje tylko do końca sezonu. Obecnie nie ma przesłanek, że zostanie on przedłużony. A całą sytuację planuje wykorzystać Real Madryt. Królewscy od jakiegoś czasu starają się pozyskać reprezentanta Anglii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak się okazuje, mistrzowie Hiszpanii mogą mieć lada moment rywala w walce o podpis Trenta-Alexandra-Arnolda. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że zawodnik Liverpoolu może kontynuować swoją karierę w Liverpoolu. Angielski defensor bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru City.

Mistrzowie Anglii obecnie jednak tylko obserwują Trenta Alexandra-Arnolda. Wspomniane źródło podaje, że reprezentant Synów Albionu może zastąpić swojego rodaka – Kyle’a Walkera. Wychowanek Sheffield United ma już na karku 34 lata, więc Manchester City zaczyna rozgląda się za jego następcą.

Trent Alexander-Arnold wciąż jest kluczową postacią w Liverpoolu. Działacze z Anfield Road zapewne zrobią wszystko, aby nakłonić swojego wychowanka na pozostanie. W obecnym sezonie 26-latek rozegrał 17 spotkań w koszulce The Reds. Nie udało mu się jeszcze wpisać na listę strzelców, ale Anglik może pochwalić się czterema asystami.