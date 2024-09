Trent puszcza oczko do Realu. Anglik sam podgrzał plotki

Trent Alexander-Arnold wypowiedział się w sprawie swojej przyszłości podczas wywiadu udzielonego portalowi The Athletic. Wypowiedzi Anglika na pewno podgrzeją plotki na temat jego ewentualnego transferu do Realu Madryt.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold o przyszłości. “Chcę wygrywać trofea”

Trent Alexander-Arnold ma ważny kontrakt z Liverpoolem tylko do 30 czerwca 2025 roku. 31-krotny reprezentant Anglii w związku z tym jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Za faworyta do pozyskania prawego obrońcy uważa się Real Madryt, który szuka zawodnika do rywalizacji z Danim Carvajalem.

The Reds zrobią jednak wszystko, co w ich mocy, żeby przedłużyć umowę ze swoim wychowankiem i tym samym zatrzymać go na Anfield Road. Sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przyszłości, co można wywnioskować z jego ostatnich wypowiedzi. Wahadłowy udzielił wywiadu portalowi “The Athletic”.

– Mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno będę zawodnikiem Liverpoolu co najmniej do końca obecnego sezonu. Przyszłość? Trofea są ważnym czynnikiem. Chcę zdobywać puchary, wygrywanie mnie motywuje. Ten aspekt będzie kluczowy – przyznał Trent Alexander-Arnold, cytowany przez Fabrizio Romano.

Nie od dziś wiadomo, że najbardziej utytułowanym klubem na europejskiej scenie jest Real Madryt. Prawy obrońca na Estadio Santiago Bernabeu na pewno mógłby więc regularnie zdobywać trofea, co jest dla niego bardzo ważne. Królewscy są poważnie zainteresowani sprowadzeniem wszechstronnego piłkarza i od dawna bacznie śledzą jego poczynania.

Trent Alexander-Arnold w koszulce Liverpoolu rozegrał łącznie 316 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył 83 asysty. Warto dodać, że 25-latek może zagrać również w środku pola.