Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola nie wie, co się wydarzy w kwestii przyszłości Erika Garcia. Hiszpański szkoleniowiec ma nadzieję, że utalentowany obrońca pozostanie w klubie do końca obecnego sezonu. Nie ma jednak co do tego pewności.

Obecna umowa 20-letniego zawodnika z klubem wygasa z końcem obecnego sezonu. Eric Garcia nie chce jej przedłużyć i ma pożegnać się z zespołem. Od dłuższego czasu jest łączony z powrotem do Barcelony, z którą miał już nawet porozumieć się w sprawie warunków obowiązującego od lipca kontraktu.

Nie oznacza to jednak, że Garcia pozostanie w Manchesterze do końca sezonu. W stolicy Katalonii nie ukrywają bowiem, że chcieliby go sprowadzić na Camp Nou już teraz. Oba kluby prowadzą już w tej sprawie rozmowy, ale Guardiola nie jest w stanie przewidzieć ich wyniku.

Zapytany, czy Eric Garcia jeszcze w styczniu odejdzie z klubu odpowiedział: – Mam nadzieję, że nie, ale może ktoś z Barcelony wie więcej niż ja. Nie wiem, co się stanie, ale być może do tego dojdzie – powiedział Guardiola, cytowany przez Sky Sports.

W obecnym sezonie Hiszpan rozegrał na boiskach Premier League tylko trzy spotkania. W ostatnim czasie nie był jednak do dyspozycji Josepa Guardioli z powodu, najpierw kontuzji, a później pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Zawodnik ma jednak znaleźć się w kadrze na niedzielne spotkanie Manchesteru City z Crystal Palace. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:15.

– Myślę, że Eric Garcia wróci. Nathan i Ayme wciąż nie są gotowi, nie sądzę, aby zagrał Sergio. Z pozostałymi jest chyba wszystko w porządku – dodał szkoleniowiec Obywateli.



