fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki w pierwszym dniu zimowego okienka transferowego w PKO Ekstraklasie prawdopodobnie zostanie nowym zawodnikiem Lecha Poznań. Broniący obecnie barw Fortuny Dusseldorf zawodnik we wtorek rano ma przejść testy medyczne przed wypożyczeniem do Kolejorza.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się spekulacje na temat przyszłości 24-letniego napastnika

Dawid Kownacki był łączony z powrotem do Polski, a także znajdował się na celowniku jednej z ekip z Belgii

Sebastian Staszewski z Interia Sport podaje, że napastnik we wtorek rano ma przejść testy medyczne przed dołączeniem do Lecha

Lech Poznań blisko odzyskania napastnika

Dawid Kownacki ma kontrakt ważny z klubem z zaplecza Bundesligi do końca czerwca 2023 roku. Niemniej piłkarz w tej kampanii zaliczył zaledwie siedem meczów ligowych, w których ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

Jeszcze w poniedziałek rano Sebastian Staszewski z Interia Sport przekonywał, że do transferu z udziałem Kownackiego nie dojdzie. Nastąpił jednak zwrot akcji i zawodnik musiał skupić się na pakowaniu walizek, aby we wtorek znaleźć się w Poznaniu.

🆕Dawid Kownacki najpierw dał Lechowi Poznań znak, że nie przyjdzie zimą, a teraz, że jednak przyjdzie. I we wtorek przyleci do Poznania na testy medyczne. Jeśli je przejdzie, zostanie wypożyczony z Fortuny Düsseldorf. W umowie z Niemcami NIE MA opcja pierwokupu. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 31, 2022

Po szalonym poniedziałku we wtorek 24-letni zawodnik ma przejść testy medyczne w Lechu. Po ich pozytywnym przejściu ma zostać wypożyczony do poznańskiej drużyny. Niemniej polski klub nie będzie miał prawa do transferu definitywnego z udziałem “Kownasia”.

W tym sezonie siedmiokrotny reprezentant Polski wystąpił łącznie ośmiu spotkaniach, spędzając na boisku 270 minut. Strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Czytaj więcej: Piast Gliwice ogłosił transfer napastnika

Cracovia Lech Poznań 5.10 3.60 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2022 00:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin