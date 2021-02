Lionel Messi zdaniem francuskich mediów latem może przenieść się z FC Barcelony do Paris Saint-Germain. Tymczasem spekulacje na temat Argentyńczyka pozwolił sobie podsycić magazyn France Football, który na swojej najnowszej okładce umieścił zawodnika w koszulce mistrzów Francji.

Lionel Messi ma kontrakt ważny z Dumą Katalonii tylko do końca sezonu. Tym samym Argentyńczyk może już prowadzić rozmowy z przyszłym pracodawcą, aby mógł dołączyć do nowego zespołu bez przerwy niepotrzebnej przerwy od 1 lipca. Ostatnio na temat tego, że Messi byłby mile widziany w PSG, głos zabrali między innymi dyrektor sportowy stołecznego klubu Leonardo i piłkarz Angel Di Maria.

Według trenera Katalończyków Ronalda Koemana takie zachowanie było nie na miejscu. Holender dał do zrozumienia, że Messi, mający kontrakt z Barcą, nie powinien być tak jednoznacznie określany jako cel transferowy paryżan. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest jednak to, że w przyszłym tygodniu obie ekipy zmierzą się ze sobą w spotkaniu w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Lionel Messi on the cover of France Football in a PSG kit. pic.twitter.com/A1J6HERxIa — Roy Nemer (@RoyNemer) February 8, 2021

Czas wszystko zweryfikuje

Lionel Messi, jeśli już zabiera głos w sprawie swojej przyszłości, to przekonuje, że ostateczną decyzję podejmie po zakończeniu sezonu. Nie zmienia to jednak faktu, że różne spekulacje i plotki z dnia na dzień się nasilają.

France Football w swoim materiale przekonuje, że kluczem do transferu mają być Brazylijczycy Neymar i Leonardo. To od nich przede wszystkim ma zależeć, czy Messi zakotwiczy w Paris Saint-Germain na stałe. Brazylijski piłkarz to bliski przyjaciel Argentyńczyka, namawiający go podobno do zmiany klubu. Leonardo ma natomiast odpowiadać za wszystko pod względem umów.

Godne podkreślenia jest to, że paryski klub jest jednym z nielicznych, który jest w stanie spełnić oczekiwania finansowe Messiego. Chociaż z pewnością ostatniego słowa w sprawie ewentualnego transferu nie powiedzieli decydenci Manchesteru City. Szczególnie że menedżerem tej ekipy jest Josep Guardiola. Niewykluczone jest też, że Argentyńczyk zdecyduje się na przedłużenie umowy z Barcą. Wpływ na to może mieć wybór nowego prezydenta w klubie.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin