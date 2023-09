Obecny limit wynagrodzeń Barcelony wynosi 270 milionów euro, a ostatnio opiewał na 648 milionów euro. To oznacza, że przybycie Vitora Roque do stolicy Katalonii już zimą wydaje się bardzo skomplikowane - donosi Helena Condis z radia Cadena COPE.

IMAGO / Heuler Andrey Na zdjęciu: Vitor Roque

FC Barcelona pomimo cięć wydatków nadal ma problemy ze spełnieniem wymagań La Liga

Z tego powodu przyspieszenie transferu Vitora Roque wydaje się wręcz niemożliwe

Brazylijczyk podpisał już umowę z Barcą, ale nie wiadomo, kiedy trafi do Hiszpanii

Vitor Roque poczeka na debiut w Barcelonie

FC Barcelona zapewniła już sobie usługi Vitora Roque, z którym podpisała długoterminowy kontrakt. Barca chciała, aby młody napastnik przeniósł się do stolicy Katalonii już w styczniu, ale w tym momencie wydaje się to wręcz niemożliwe.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz w przypadku przeprowadzki 18-latka to lato 2024 roku, choć i to nie jest pewne. La Liga zmniejszyła bowiem Blaugranie limit wynagrodzeń z 648 milionów euro do 270 milionów euro pomimo pozbycia się kilku graczy przez mistrza Hiszpanii.

To oznacza, że jeśli FC Barcelona nie sprzeda dobrze opłacanego piłkarza lub nie podpisze jakichś kontraktów sponsorskich, to będzie miała bardzo duże problemy z rejestracją nowych zawodników – donosi Helena Condis z radia “Cadena COPE”.