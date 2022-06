Pressfocus Na zdjęciu: Corentin Tolisso

Corentin Tolisso coraz bliżej powrotu do Olympique Lyon. 27-letni środkowy pomocnik musi tylko pomyślnie przejść badania medyczne.

Corentin Tolisso nie doszedł do porozumienia z Bayernem Monachium ws. przedłużenia umowy

Początkowo, francuski pomocnik nie był skory do powrotu do ojczyzny

Do transferu do Olympique Lyon przekonali go jednak Anthony Lopes i Alexandre Lacazette

Tolisso wraca do OL

Corentin Tolisso miał ważny kontrakt z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2022. Władze Bawarczyków długo negocjowały z nim przedłużenie umowy, ale obie strony ostatecznie nie doszły do porozumienia. Od razu po ogłoszeniu tej informacji, do Tolisso zgłosił się jego był klub, Olympique Lyon. Władze OL zamierzają bowiem odbudować swoją potęgę w oparciu, którzy mają DNA Les Gones. Stąd udane starania o ponownie ściągnięcie Alexandre Lacazette, próby sprowadzenia Samuela Umtitiego, a także przedłużenie kontraktów z tak ważnymi graczami, jak Maxence Caqueret czy Anthony Lopes.

Tolisso z Bayernem zdobył wszystkie możliwe trofea, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, w ciągu pięciu latach występów nigdy nie stał się na Allianz Arena wiodącą postacią. Najlepszy w jego wykonaniu w Monachium był debiutancki sezon 2017/2018, kiedy w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 10 goli, do tego dołożył też 7 asyst. Później był już jednak tylko gorzej i gorzej.

Pierwotnie Tolisso wcale nie rozważał powrotu do ojczyzny. Od kiedy jednak jasnym się stało, że nie zostanie dłużej w stolicy Bawarii, zaczął być “bombardowany” telefonami od kolegów z Groupama Arena, na czele z Lopesem, a później także Lacazette, którzy usilnie namawiali go do transferu. Ostatecznie 27-letni pomocnik, który w latach 2013-2017 rozegrał dla 7-krotnych mistrzów Francji 160 meczów (29 goli, 17 asyst) dał się przekonać. W czwartek przejdzie testy medyczne i jeśli wszystko będzie w porządku, lada dzień ponownie zwiąże się z klubem z Rodanu.

Przeczytaj również: Tolisso ujawnił, dlaczego opuszcza Bayern. “Chcę byc ważną częścią projektu”