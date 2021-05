Mundo Deportivo donosi, że Memphis Depay był w zeszłą środę w Barcelonie. Celem podróży było poszukiwanie domu dla zawodnika Olympique’u Lyon. Mimo, że Holender nie doszedł jeszcze do porozumienia z Blaugraną, jest skoncentrowany na przenosinach do Katalonii.

Depay i Barcelona – związek idealny?

Memphis Depay jest ponoć skoncentrowany na podpisaniu kontraktu z Barceloną. 27-latek wydaje się mieć wszystkie karty w ręku. Rozgrywa fantastyczny sezon w Olympique’u Lyon i jest w odpowiednim wieku. Ponadto w czerwcu kończy się jego kontrakt z francuskim klubem. Do tego o transfer rodaka zabiega sam Ronald Koeman, który pamięta zawodnika ze wspólnej pracy w reprezentacji Oranje.

Choć ostatnio pojawiło się sporo doniesień, jakoby Joan Laporta wyżej cenił sobie zdolności Sergio Aguero i to z Argentyńczykiem miałby podpisać kontrakt, Depay wydaje się być pewny przenosin. Niech świadczy o tym fakt, że w środę w otoczeniu rodziny i przyjaciół wybrał się do stolicy Katalonii. Według naocznych świadków, Holender zainteresowany był wysokiej klasy domami usytuowanymi w osiedlach mieszkaniowych. Jednym z owych osiedli, które odwiedził 27-latek, było Pedralbes. Gracz chciał, rzecz jasna, utrzymać tę wizytę w tajemnicy, ale ta misja nie zakończyła się powodzeniem.

Kontrakty renegocjowane

Depay, podobnie jak Eric Garcia z Manchesteru City, porozumiał się już z poprzednim zarządem Barcelony. Joan Laporta wraz z Mateu Alemanym zostali zmuszeni do renegocjacji tych postanowień. Są świadomi, że sytuacja ekonomiczna klubu wymaga obniżenie pensji nowym zawodnikom, przez co nie doszli jeszcze do porozumienia z zawodnikami, którym niebawem kończą się kontrakty. W Katalonii panuje jednak optymizm w kontekście transferów Holendra i Hiszpana.

Memphis Depay w 35 spotkaniach Ligue 1 zanotował aż 19 bramek i dziesięć asyst. Więcej goli we francuskiej ekstraklasie ma na koncie jedynie Kylian Mbappe (25). Jego Olympique Lyon w teorii wciąż walczy o mistrzostwo kraju, choć traci do Lille aż sześć punktów na trzy kolejki przed końcem. W najbliższym meczu OL zmierzy się z Lorient.

