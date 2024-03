Al Ittihad szykuje w letnim oknie transferowym kolejny duży transfer. Na celowniku saudyjskiego klubu według informacji The Telegraph znalazł się Richarlison.

Źródło: The Telegraph

Imago / Alexandre Neto Na zdjęciu: Karim Benzema

Al Ittihad planuje duży transfer latem

Na celowniku klubu znalazł się Richarlison

Z klubem po sezonie pożegnać się może Karim Benzema

Richarlison może dołączyć do plejady gwiazd Saudi Pro League

Al Ittihad w poprzednim letnim oknie transferowym wzmocniło zespół o znane nazwiska jak Karim Benzema, N’Golo Kante czy Fabinho. Mimo to wyniki zespołu nie należą do najlepszych, a w lidze podopieczni Marcelo Gallardo mają ogromną stratę do dwóch czołowych drużyn.

W związku z niezadowalającymi wynikami oraz większymi aspiracjami Al-Ittihad latem planuje kolejne wzmocnienia. Z informacji The Telegraph wynika, że blisko transferu do Arabii Saudyjskiej jest gwiazda Tottenhamu – Richarlison.

Brazylijczyk notuje bardzo dobry sezon w Premier League. 26-letni napastnik ma na swoim koncie 22 mecze w lidze, w których strzelił 10 bramek oraz zaliczył 3 asysty. Ewentualny transfer Richarlisona może być również powodem odejścia z klubu Karima Benzemy. Francuz od dłuższego czasu łączony jest z przeprowadzką i ponowną grą w Europie.