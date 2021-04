To byłby hit. PSG myśli o upolowaniu Cristiano Ronaldo

Paris Saint-Germain liczy się z tym, że może stracić latem Kyliana Mbappe, który chce przenieść się do Realu Madryt. Działacze ze stolicy Francji będą musieli pozyskać wówczas innego klasowego snajpera. Dziennikarze Tuttosport sugerują, że do Ligue 1 mógłby trafić Cristiano Ronaldo.

Agent 22-latka miał poinformować, że czas utalentowanego Francuza w szeregach Paris Saint-Germain powoli dobiega końca. Kylian Mbappe chce kontynuować swoją karierę w Realu Madryt i media spekulują, że do transferu mogłoby dojść już latem 2021 roku.

Tuttosport donosi o tym, że PSG już teraz myśli o tym, kto mógłby zastąpić Kyliana Mbappe. Włosi sugerują, że ofertę gry w Paryżu otrzymać ma Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma być sfrustrowany faktem, że odkąd przeniósł się do Turynu nie wygrał ani razu Ligi Mistrzów. Stara Dama odpadła w tym roku ponownie na etapie 1/8 finału.

Ronaldo już nie taki drogi

W 2018 roku Ronaldo kosztował Juventus aż 120 milionów euro. Teraz nie jest już tak drogi. Wszystko z powodu jego wieku i wygasającej już za rok umowy. Lato 2021 to ostatni moment na to, by Stara Dama cokolwiek na nim zarobiła.

We włoskich mediach pojawiły się też spekulacje, że mogłoby dojść do wymiany. Zgodnie z jej założeniami Juventus otrzymałby z Paryża Mauro Icardiego. Były piłkarz Interu Mediolan trafił do Ligue 1 latem 2020 roku. W 19 meczach dla PSG zdobył siedem goli.