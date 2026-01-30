Timo Werner znalazł nowy klub. Wyjechał z Europy

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Timo Werner

Oficjalnie: Timo Werner dołączył do San Jose Earthquakes

San Jose Earthquakes poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Timo Wernera z Lipska. 29-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku.

Dla niemieckiego snajpera to zupełnie nowy rozdział w karierze oraz pierwsza przygoda poza Europą. Władze amerykańskiego klubu liczą, że doświadczenie Wernera oraz jego szybkość wniosą nową jakość do ofensywy zespołu z Kalifornii. Transfer ma także zwiększyć rozpoznawalność Earthquakes w Major League Soccer.

Zatem 57-krotny reprezentant Niemiec będzie kontynuował swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Werner przygotowuje się już z drużyną The Goonies do nowego sezonu MLS, który startuje pod koniec lutego. W poprzednich rozgrywkach San Jose Earthquakes zajęło dopiero 10. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej i nie awansowało do fazy play-off. Teraz celem klubu będzie wyraźna poprawa wyników i realna walka o czołowe lokaty.

Niemiecki snajper, który w swoim CV posiada również występy w Tottenhamie Hotspur oraz Chelsea, w obecnej kampanii rozegrał zaledwie trzy spotkania, spędzając na boisku tylko trzynaście minut. Największym sukcesem w karierze mierzącego 180 centymetrów napastnika pozostaje triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2020/2021. Aktualna wartość rynkowa urodzonego w Stuttgarcie zawodnika wynosi około 3 milionów euro, choć w najlepszym okresie wyceniano go nawet na 80 milionów euro.