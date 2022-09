fot. PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Pomimo sporego zainteresowania ze strony Arsenalu, Youri Tielemans został w Leicester City na obecny sezon. Będą to najprawdopodobniej jego ostatnie chwile w tych barwach, gdyż kontrakt wygasa 30 czerwca 2023 roku. Belg nie zamierza jednak wypowiadać się o swojej przyszłości.

Tielemans stoi przed ważnym wyborem

Youri Tielemans to jeden z najlepszych zawodników w kadrze Leicester City. Nie dziwi zatem zainteresowanie, jakie budzi wśród czołowych klubów Premier League. Minionego lata o środkowego pomocnika walczył Arsenal, który miał nadzieję na ugranie promocyjnej ceny. Tak się jednak nie stało, w związku z czym reprezentant Belgii pozostał w ekipie “Lisów” na kolejny sezon.

Obecnie sytuacja w tabeli dla podopiecznych trenera Brendana Rodgersa układa się fatalnie. Nie odnieśli oni zwycięstwa w żadnym z siedmiu rozegranych meczów i z jednym punktem na koncie zajmują ostatnie miejsce w Premier League.

Kontrakt Tielemansa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, zatem są to dla niego najprawdopodobniej ostatnie chwile w Leicester City. Nie zamierza on jednak wypowiadać się na temat swojej przyszłości, lecz skupia się jedynie na poprawie wyników zespołu.

Nie zamierzam na razie wypowiadać się na temat mojej obecnej sytuacji kontraktowej. Moja rodzina jest bardzo szczęśliwa w Leicesterze i to jest ważne. Nie zdecydowałem się na odejście, ponieważ zawsze mówiłem, że projekt musi być właściwy. To, że w Leicesterze sytuacja się pogarsza, nie oznacza, że żałuje z powodu pozostania w drużynie.

Nieważne, czy masz tylko rok kontraktu czy też dłużej. Przecież to nie wygląda tak, że codziennie rozmawiam z klubem o umowie. To praca dla mojego agenta – przekonuje Tielemans.

Jeżeli reprezentant Belgii podejmie ostateczną decyzję o opuszczeniu szeregów Leicester City, faworytem do pozyskania go na zasadach wolnego transferu będą Kanonierzy.

